Невольница дракона. Елена Счастная (книга, 2020) слушать онлайн

Нелегко быть живым воплощением богини. Сегодня тебе поклоняются, а завтра собираются принести в жертву. Даже спаситель оказывается не так прост, а на твою жизнь и способности у него находятся свои планы. Избавление от незавидной участи оборачивается постыдным договором с циничным и совершенно несносным драконом. Лишь исполнив его, можно получить свободу. Но не приведет ли он в еще большую ловушку, чем раньше?



Невольница дракона слушать на видеосервисе Wink.