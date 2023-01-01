WinkАудиокнигиНевольница дракона. Елена Счастная
Невольница дракона. Елена Счастная (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика842 мин16+
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О книге
Нелегко быть живым воплощением богини. Сегодня тебе поклоняются, а завтра собираются принести в жертву. Даже спаситель оказывается не так прост, а на твою жизнь и способности у него находятся свои планы. Избавление от незавидной участи оборачивается постыдным договором с циничным и совершенно несносным драконом. Лишь исполнив его, можно получить свободу. Но не приведет ли он в еще большую ловушку, чем раньше?
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