Невольница дракона. Елена Счастная
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Невольница дракона. Елена Счастная

Невольница дракона. Елена Счастная (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика842 мин16+

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О книге

Нелегко быть живым воплощением богини. Сегодня тебе поклоняются, а завтра собираются принести в жертву. Даже спаситель оказывается не так прост, а на твою жизнь и способности у него находятся свои планы. Избавление от незавидной участи оборачивается постыдным договором с циничным и совершенно несносным драконом. Лишь исполнив его, можно получить свободу. Но не приведет ли он в еще большую ловушку, чем раньше?

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Жанр
Фантастика
Время
842 мин / 14:02

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