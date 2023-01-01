Невинность в жертву. Дана Стар (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Даны Стар – «Невинность в жертву», вторую в серии «Продана замуж». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. –Как ты посмела!– мать встряхивает сестру за плечи.– Ты больше не девственница! Господин Айдаров тебя замуж не возьмет! Условие было – невеста невинна. –Прости… – ревет моя сестра близняшка.– Так получилось. Я в другого влюбилась. –Мы разорены. В куче долгов! Одной ногой все в могиле! Они придут за нами… –Что теперь делать? –Рустам Айдаров был нашим единственным шансом спастись от бандитов и мы его не упустим. Мия,– мать грозно обращается ко мне.– Переодевайся! –Что?– я шокирована. –Живо надела платье сестры! Пойдешь в спальню к господину Айдарову после свадьбы, притворишься сестрой и отдашь ему свою невинность. *** Отец умер. Наша семья разорена и день ото дня подвергается нападкам головорезов, которым он был сильно должен. Чтобы спастись и получить защиту, мать отдаёт замуж мою сестру опасному, хладнокровному мужчине, имя которого вызывает у многих дрожь и панику. Но всё пошло не так! Теперь я вынуждена стать её заменой… На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику.



Невинность в жертву слушать на видеосервисе Wink.