WinkАудиокнигиНевесты в белых тапочках. Дарья Калинина
Невесты в белых тапочках. Дарья Калинина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы554 мин16+
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Сюжет
Что делать, если очень хочется замуж, а любимый мужчина безобразно затягивает с предложением руки и сердца? У него якобы психологическая травма, его уже не раз жестоко бросали у алтаря! Кто бросал, почему бросал – Настя все выяснит сама и получит заветное кольцо с бриллиантом… Если, конечно, любимый не подарит его другой, а та не исчезнет вслед за всеми остальными. Потому что семь – это счастливое число, но не когда речь идет о бесследно пропавших невестах!
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