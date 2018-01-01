Невеста Смерти. Лена Летняя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Невеста Смерти» популярной российской писательницы Лены Летней. Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Его называли Смертью на службе Его Величества, а теперь он последний жрец самого страшного из Четырех Богов. Он дальний родственник короля, самый влиятельный человек в Северных землях. И он похоронил уже двух жен, а мне предстоит стать третьей. Отказаться невозможно, ведь я уже надела диадему послушания и обязана исполнить волю отца. Мой жених пугает меня до дрожи, да и умирать, как мои предшественницы, я не хочу, а потому постараюсь найти выход. Но в чужом мрачном замке так трудно понять, кто твой друг, кто враг, а кто – судьба. 1. «Невеста Смерти» 2. «Пришедшая с туманом» 3. «Избранная стражем». ©



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