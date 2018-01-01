Невеста повелителя моря. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Невеста повелителя моря». Основные правила выживания юной ведьмы: никогда не трогать прабабушкин гримуар. Никогда не открываться смертным. И никогда не соглашаться на фиктивную помолвку с тем, кто имеет гораздо больше сил и тайн, чем у тебя самой. Бринн нарушила все три. Теперь верховная ведьма в ярости, высшие силы грозят расправой, а тот, кого считала первым врагом, протягивает руку помощи. Но стоит ли доверять фальшивому жениху? Или она попала в умело расставленные сети того, кто рожден повелевать наивными сердцами так же легко, как и морем за своей спиной? Поддастся ли она, как обреченный корабль, следующий за волшебной песней сирен? Или откроет для себя любовь, безграничную, словно морская стихия? Настоящая аудиокнига является переизданием в новой редакции романа «Вопреки всем сказкам». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Анной Киселевой, на чьем счету дублирование в более, чем 300 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Люди в черном: Интернэшнл (2019)», «Мстители: Финал (2019)», «Капитан Марвел (2019)», «Алита: Боевой ангел (2019)», «Чего хотят мужчины (2019)», «Хроники хищных городов (2018)», «Безумно богатые азиаты (2018)», «Мстители: Война бесконечности (2018)» и многих других. ©



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