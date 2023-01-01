WinkАудиокнигиНевеста по обмену. Маргарита Блинова
Невеста по обмену. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература542 мин16+
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Сюжет
Маргарита Блинова – молодая писательница, автор произведений в стиле молодeжного фэнтези. Послушайте еe новую книгу из цикла «Невеста» о приключениях забавной девчонки Марии Королeк. Однажды героиня спешит на сессию, не замечает по дороге открытый люк и проваливается в него. А приходит в себя – уже в другом мире… Здесь еe принимают за принцессу Мариэллу, особу не слишком красивую, обделeнную талантами, да и умом тоже. Но драматичней другое: Маше грозит нечто ужасное – свадьба. Да ещe с самим королeм Максимельяном, странным и опасным человеком. Но героиня привыкла встречать неприятности с улыбкой. А как же иначе? Земные девушки никогда не унывают.
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