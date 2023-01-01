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Невеста Ноября. Лия Арден (книга, 2020) слушать онлайн
6.62020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература722 мин16+
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Сюжет
Мама нарекла меня Ярой, в честь яркого солнца, которое отражается от снежного покрова. Но откуда ей было знать, как выглядит снег, если зимы нет уже сотни лет? Единственное место, где ещe сохранились холода, – это проклятый лес. Там живeт последний декабрьский колдун, из-за которого зима может од�нажды вернуться. Люди всеми силами пытаются этому помешать, принося в жертву детей, рождeнных в декабре. И я оказалась одной из этих детей.
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