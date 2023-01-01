Невеста на пару дней. Кейт Харди (книга, 2020) слушать онлайн

Пережив тяжелый разрыв отношений, Белла Фарадей наконец получает возможность вернуться к нормальной жизни. Прежде всего, она находит работу, потом выручает сестру, которая обычно приходит на помощь ей. Стремглав бросившись спасать Грейс, Белла неожиданно знакомится с мужчиной, который оказывается ее новым боссом. Череда удивительных событий заставляет ее согласиться на предложение Хью сыграть роль его невесты и отправиться на торжество в дом его родителей. Двухдневный спектакль для родственников приводит совсем не к тому, чего можно было ожидать…



Невеста на пару дней слушать на видеосервисе Wink.