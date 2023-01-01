Невеста из мести. Елена Счастная (книга, 2020) слушать онлайн

Я, Далья Лайонс, обедневшая аристократка и потерявшая силу ведьма, долго готовила свою месть. И вот теперь, притворившись другой девушкой, еду на отбор невест для молодого короля Анвиры. Я ничего не боюсь, потому что моя жизнь уже разрушена по его вине. Мне не нужна его любовь, потому что за свои ошибки он поплатится смертью. Но если бы я знала, что на моeм пути встанет брат короля, герцог Финнавар, способный разоблачить мои планы… И разве можно было предположить, что моe давно заледеневшее сердце вдруг начнeт таять?



Невеста из мести слушать на видеосервисе Wink.