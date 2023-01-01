Невеста демона, или Крылья для двоих. Кристина Амарант,Алина Лис (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Она была бесправной рабыней, игрушкой для чужой похоти, но не сломалась. Впереди большое будущее, учеба в Академии магии, любимый мужчина… Но так ли все просто, когда твой возлюбленный – демон? Ведь желание причинять боль у них в крови. Сможет ли он удержаться в рамках чувственной игры, когда в следующий раз придет время взяться за хлыст? Высшее общество осуждает мезальянс, стервозная соперница строит козни. А еще братья жениха, смотрят на свою бывшую рабыню голодными глазами, и готовы на все, чтобы снова овладеть ею. Ангел демону не пара? Или за настоящую любовь все же стоит побороться? преодолеть все преграды ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ! Есть откровенные сцены, описание нетрадиционных сексуальных практик, психологическое насилие и принуждение к сексу. ВНИМАНИЕ! Книга – продолжение цикла "Рабыня демонов в Академии магии", но она имеет самостоятельный сюжет. Можно читать отдельно. Отдельные главы из книги позже вошли в повесть «Я твой хозяин».



Невеста демона, или Крылья для двоих слушать на видеосервисе Wink.