Невероятные приключения кота Сократа. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кот Сократ – настоящий философ. Он внимательно наблюдает за людьми и делает свои выводы. При этом порой совершает такие поступки, что иногда хочется отправить его на эшафот. Однако люди прощают ему всe, потому что кот придерживается только своих правил и считает, что это не его завeл человек, а кот завeл себе человека. Иными словами, повесть о нашей жизни, об успехах, недоразумениях и, конечно, о любви.



Невероятные приключения кота Сократа слушать на видеосервисе Wink.