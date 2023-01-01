Невероятная история доктора Джекила и мистера Хайда (спектакль). Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

а) Странная и загадочная история таинственного Генри Джекила наводит па безотчетный ужас своей необъяснимостью. b) Каким образом добропорядочный, уважаемый всеми человек, с ровным, спокойным характером, может быть связан с этим порочным человеком Эдвардом Хайдом, совершающим зверские поступки? c) Почему такие странные условия в завещании доктора? Где обитает этот Хайд и куда он постоянно бесследно исчезает? d) Запутанные происшествия, в которых роковым образом переплетаются эти два лица, обрываются трагически… e) И только дневник покойного, изобилующий жуткими подробностями, проясняет картину происходивших событий. Режиссер-постановщик – Алексей Рымов. Музыкальное оформление – Павел Усанов. Продюсер – Сергей Григорян.



Невероятная история доктора Джекила и мистера Хайда (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.