WinkАудиокнигиНеведомый шедевр. Оноре де Бальзак
Неведомый шедевр. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика119 мин12+
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Сюжет
Повесть Оноре де Бальзака «Неведомый шедевр» посвящена конфликту между правдой жизни и правдой искусства и рассказывает о всепоглощающем стремлении человека к творческому совершенству. Более десяти лет работает гениальный художник Френхофер над своей картиной, пытаясь создать на полотне �с помощью красок живую женщину, но его увлеченность формой и желание подменить искусством реальность приводят к неожиданному финалу.
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