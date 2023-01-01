Неведомый шедевр. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть Оноре де Бальзака «Неведомый шедевр» посвящена конфликту между правдой жизни и правдой искусства и рассказывает о всепоглощающем стремлении человека к творческому совершенству. Более десяти лет работает гениальный художник Френхофер над своей картиной, пытаясь создать на полотне �с помощью красок живую женщину, но его увлеченность формой и желание подменить искусством реальность приводят к неожиданному финалу.



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