Неунывающие россияне. Николай Лейкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию лучшие рассказы из сборника «Неунывающие россияне» русского писателя Николая Лейкина, автора знаменитых «Наших за границей», блистательно прочитанные Станиславом Федосовым. В книгу, которой автор дал подзаголовок «Рассказы и картинки с натуры», вошли рассказы «Коновал», «Из жизни забитого человека», «У гадалки», «Былинка и дуб» и зарисовки «Наше дачное прозябание» – юмористическое описание дачных пригородов северной столицы и типов населяющих их петербуржцев.



Неунывающие россияне слушать на видеосервисе Wink.