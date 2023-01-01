Неукротимая планета. Гарри Гаррисон (книга, 2020) слушать онлайн

Какая-то планета в галактике должна быть по определению самой суровой, самой безжалостной и самой грозной. И если Пирр таковой не являлась, то, по крайней мере, чуть менее, чем полностью. Язон ДинАльт – персонаж особенный, по сей день стоящий особняком в ряду представителей жанра. На Неукротимой планете гора мышц, стальная челюсть и железные кулаки каждого ее обитателя на порядок превосходят способности протагониста, который оказывается слабейшим звеном в обществе настоящих героев. Ну а флора и фауна Пирра тем временем планомерно и на редкость эффективно избавляются от инопланетчиков. Социальная, антивоенная, гуманистическая и планетарная фантастика – все это равно применимо к этому увлекательному, на удивление простому и незаурядному произведению.



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