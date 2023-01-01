Неудовлетворенность культурой. Зигмунд Фрейд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Неудовлетворенность культурой" одна из наиболее значимых работ великого Фрейда, основателя психоанализа. Первая реакция общественности на эту работу была неоднозначной. Да и сегодня найдется немало известных ученых, ставящих под сомнение достижения Фрейда и его последователей. «Термин „культура“ обозначает всю сумму достижений и институций, отличающих нашу жизнь от жизни наших предков из животного мира и служащих двум целям: защите человека от природы и урегулированию отношений между людьми.» Из чего следует, что взамен защитных и развивающих функций культура подавляет основные инстинкты человека и делает его несчастным. «… большую долю вины за наши несчастья несет так называемая культура: мы были бы гораздо счастливее, если бы от нее отказались и восстановили первобытные условия. Я нахожу это утверждение поразительным, так как, что бы мы ни подразумевали под понятием культуры, несомненно одно: все то, чем мы пытаемся защититься от грозящих нам источников страдания, принадлежит именно этой культуре.» «Неудовлетворенность культурой», З.Фрейд



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