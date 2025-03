Неудержимость II. Байки Гремлинов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это вторая часть фэнтезийной саги «Неудержимость». В ней не помнящий и ищущий себя человек по имени Грэм, в которого вселяется монстр, предположительно в виртуальной реальности продолжает проходить испытания. Как низменными страстями и грехами (похотью и убийствами), так и поступками с добрым посылом, такими как желание спасти других. Также герой переживает что-то похожее на зарождение любви.Но самым трудным испытаниям оказывается возвращение памяти и осознание того, что у него в реальном мире есть семья, и что все, кому он помогал в Игре, злодеи. Убитые Грэмом люди обвиняют его в своих смертях, а его дети не узнают отца, поскольку он теперь демон. В то же время от нового окружения от терпит насмешки над своей слабостью и слышит призывы принять мощь. Соблазн велик, ведь стоит ее принять – терзания и муки совести прекратятся. Однако Грэму удается противостоять всем наваждениям. В книге использованы музыкальные вставки andreabaroni.com (receipt #1142-7326, #1757-5682) Andrea Baroni – An Eerie Passage II Andrea Baroni – Book Of The Dead



