Неудержимость. Байки Гремлинов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами – первая часть романа в жанре фэнтези и космооперы. В нем повествуется о мужчине, который хочет быть человеком, но не знает, является ли таковым. Он лишен памяти и вынужден выживать, руководствуясь инстинктами и логикой. Во время поисков самого себя мотивы поступков героя постоянно меняются, и с постепенным возвращением памяти он осознает ужас происходящего.Возможно, все вокруг – это виртуальная игра, в которой героя ждут сложные испытания. Дарованные ему силы превращают его в демонического дракона, впадающего порой в неконтролируемую похоть. Тот старается бороться с внутренними демонами, исходя из «первородных» моральных принципов. Герой пытается обходить правила системы, и иногда ему это удается. Однако даже человеческие желания способны толкать на темную сторону. Как остаться собой, когда твоя мощь неудержима и разнонаправлена? А если всё, что есть, этого на самом деле нет? В книге использованы музыкальные вставки andreabaroni.com (receipt #1142-7326, #1757-5682) Andrea Baroni – Tales In The Dark – Farewell



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