Неучтенная планета. Дарья Бобылева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Психотерапевтичный, умный, полный юмора и приключений роман. В космосе хорошо. Миры добры. И на этой планете всe делается для блага живущих, ради их душевной гармонии. На каждом шагу – свои странности, свои законы, которые никто не может объяснить, но все делают вид, будто так и нужно. На самом де�ле они, конечно, врут… Но ничего плохого здесь случиться не может. И это не нормально. Можно принять всe как есть. Можно драться. Можно искать истину. Если слишком невыносимым станет одиночество в пустоте, повторяй: «В космосе хорошо».



Неучтенная планета слушать на видеосервисе Wink.