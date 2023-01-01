«Нет». Лучшая стратегия ведения переговоров. Джим Кэмп (книга, 2020) слушать онлайн

Если всякий раз, когда ваш партнер по бизнесу, угрожая разрывом отношений, вынуждает вас предоставлять ему скидку, вы боитесь потерять клиента и думаете о том, как умиротворить его, то у Джима Кэмпа есть для вас другой, более эффективный способ ведения переговоров: просто скажите: «Нет». «Нет» – с�амый эффективный инструмент в арсенале переговорных методик, позволяющий пресечь бесплодные дискуссии и отбросить ложные предположения и ненужные компромиссы. Прочитав эту книгу, вы освоите уникальную систему подготовки, планирования и ведения переговоров. Вы узнаете:



«Нет» слушать на видеосервисе Wink.