Несвоевременные размышления: «О пользе и вреде истории для жизни». Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История есть узаконенное враньe», – сказал когда-то Наполеон. Великий немецкий мудрец принадлежал к числу его поклонников, и эта мысль не могла не отразиться в его книге, посвящeнной коварной науке. Ницше различает три типа истории и отдаeт предпочтение живому отображению прошлого. Как всегда отвергая устоявшиеся каноны, он мыслит творчески и в древнейшем стремится найти неизведанное, новое, нечто такое, что может послужить современности, нынешней стремительно летящей жизни. Разумеется и эта книга полна парадоксов. Но не называем ли мы парадоксами гениальное умение смотреть на мир незамутнeнным взором, смело доводить до логического вывода любую мысль, просто не бояться и радоваться самому существованию в грозной реальности бытия!



Несвоевременные размышления: «О пользе и вреде истории для жизни» слушать на видеосервисе Wink.