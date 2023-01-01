Нестареющий мозг. Дэйл Бредесен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Глобальное медицинское открытие об истинных причинах снижения умственной активности, позволяющее обрести ясность ума, хорошую память и спасти мозг от болезни Альцгеймера. Многие из нас знают кого-то, кто пережил рак. Но до настоящего времени мы не знали никого, кто бы смог пережить болезнь Ал�ьцгеймера. Долгие годы снижение когнитивных навыков рассматривалось как необратимый процесс. Но в 2017 году группа ученых во главе с доктором Бредесоном произвела революцию в мире медицины, создав протокол ReCODE.



Нестареющий мозг слушать на видеосервисе Wink.