Неслучайные люди. Маша Трауб (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Могут ли случайные встречи повлиять на судьбу? Способен ли незнакомый человек заставить задуматься о правильности собственных решений? Определенно да, и новая книга Маши Трауб «Неслучайные люди», состоящая из короткого романа «По судьбе» и новелл о самых разных человеческих судьбах, тому доказательство. Герои этой книги – самые обычные люди со своими радостями и печалями. Но однажды в жизни каждого из них происходит событие, пусть и малого масштаба, которое многое, если не все, меняет в их представлениях о собственной судьбе. И получается, что случайных людей в судьбах персонажей нет – они все неслучайные. Проза Маши Трауб – это терапевтическое чтение: каждый может узнать в героях книги самого себя и свои обстоятельства и понять, что все поправимо.



Неслучайные люди слушать на видеосервисе Wink.