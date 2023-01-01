Несколько торопливых слов любви…. Дина Рубина
Wink
Аудиокниги
Несколько торопливых слов любви…. Дина Рубина

Несколько торопливых слов любви…. Дина Рубина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Современная проза199 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Вашему вниманию предлагается уникальный проект – аудиокнига рассказов Дины Рубиной, начитанная самим автором. Внимание! Компания «ЛитРес» и аудиоиздатель «Вимбо» дарят вам эксклюзивный подарок: рассказ «Шарфик» вы можете прослушать целиком бесплатно! Слушайте хорошую прозу, скачивайте аудиокнигу Дины Рубиной!

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Жанр
Современная проза, Русская литература
Время
199 мин / 03:19

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