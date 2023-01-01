Несгибаемый. Враг почти не виден. Константин Калбазов
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Несгибаемый. Враг почти не виден. Константин Калбазов

Несгибаемый. Враг почти не виден. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика747 мин16+

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О книге

О чем в первую очередь подумает наш современник, будучи хорошим автослесарем и оказавшись в мире, где балом правит пар? Правильно. Он решит создать двигатель внутреннего сгорания. Конечно, будет нелегко и даже опасно. Но ведь и удачу нельзя сбрасывать со счетов. Пару-тройку раз едва не отправился на тот свет? Ерунда. Зато стал золотодобытчиком и владельцем прииска. Угодил на скамью подсудимых за преступление, которого не совершал? Мелочи. Зато встретил настоящего друга и соратника. Едва не оказался жертвой кровной мести и чудом разминулся с костлявой? Тоже не так все плохо. Зато повстречал ту, с которой захотелось бы прожить до глубокой старости. Вот только не все еще на этом заканчивается. Потому как, если ты притягиваешь к себе удачу, будь готов к тому, что она ходит рука об руку с неприятностями. Большими неприятностями.

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Жанр
Фантастика
Время
747 мин / 12:27

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