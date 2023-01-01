Несгибаемый. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир, где правит балом пар. Стимпанк? Да нет. Обычный в общем-то мир. Даже история чем-то похожа на нашу. Просто двигатели внутреннего сгорания тут отсутствуют как класс. Нашему современнику, и по совместительству автослесарю, как раз в такой мир и посчастливилось попасть. И… Ну разумеется, первое, что пришло ему на ум, это создать ДВС. Н-да. Казалось бы, все просто. Но просто, как известно, ничего не бывает. Ведь может случиться и так, что на этом пути ему повстречаются: жадный купец со своими подручными, беглые каторжники, не брезгующие полакомиться человечинкой, хунхузы и сбрендившие от золотой лихорадки старатели. Поди разберись со всем этим. Так еще маячит неизбежная встреча с головорезами какого-то тайного клуба почитателей паровых машин. Подумаете, он о них ничего не знает? Это не имеет ровным счетом никакого значения.



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