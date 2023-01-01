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Нерв. Джинн Райан (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Детективы441 мин16+
Сюжет
Ви даже не заметила, как оказалась втянута в онлайн-игру, каждый приз в которой приближает ее к осуществлению заветной мечты. Но не прошло и суток, как все, что сначала казалось забавным и будоражило кровь, обернулось смертельно опасной ловушкой. Теперь пути назад нет. Только вперед, к победе, и, может быть, тогда удастся спастись самой, спасти друзей и свою любовь.
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