WinkАудиокнигиНепременный. Павел Мельников-Печерский
Непременный. Павел Мельников-Печерский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика32 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
«Хаживал ко мне Андрей Тихоныч Подобедов – „непременный“. Это значит, непременный заседатель земского суда. По уездам, с учреждения становых, вывелось старинное слово „заседатель“, и непременного заседателя земского суда стали звать просто „непременным“. Это было плешивенькое, коренаст�ое создание, вечно в форменном с гербовыми пуговицами сюртуке и в мухояровых панталонах. Добрейший был человек, всякому старался услужить, а к службе до того был усерден, что хворал только в табельные дни…»
Непременный слушать на видеосервисе Wink.