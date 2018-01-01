Неправильная Золушка. Любовь Огненная (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Любови Огненной – «Неправильная Золушка», третью в серии «Страшные сказки». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Опасно, волнительно, интригующе! Против воли узнала чужую тайну? Не отчаивайся! Стала заложницей страшного императора? Не опускай руки! Знай, что впереди тебя ждут приключения, а главное: у неправильной Золушки совсем другая судьба…. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Внимание! 18 Эротика, нецензурная лексика! Содержит нецензурную брань. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Неправильная Золушка слушать на видеосервисе Wink.