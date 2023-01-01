Непоседа. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трикс Солье совершил немало славных подвигов и его уже никто не назовет недотепой. Похоже, все его мечты исполнились – и можно спокойно учиться волшебству (пусть даже в обучение входит мытье полов и чистка картошки). Но если приходится под Новый год внезапно отправляться в жаркую и экзотическую страну Самаршан – тут уж не до учебы! Тут надо вспомнить все, что умеешь и даже немного больше. Ведь Самаршан – ну просто очень экзотическая страна! Там правит султан (некоторые считают, что визирь), собирает армию Прозрачный Бог (некоторые боятся, что он и впрямь бог, хотя бы из мелких), а местные обычаи отличаются красочностью и непосредственностью. Тут только и остается, что полагаться на старых друзей – бродячих артистов, старых врагов – витамантов, и сводных родственников, находящихся в пожизненной ссылке. Потому что опасных встреч предстоит много – с джинном, связанным моральными ограничениями, сфинксом – никакими ограничениями не связанным и пустынными гномами (вы считали, что таких не бывает? вы ошиблись!) А все потому, что не следует верить каждому встречному дракону. Конечно, драконы не умеют врать, но разве им это когда-то мешало?



Непоседа слушать на видеосервисе Wink.