Непокорная для Бешеного. Диана Билык,Ольга Коротаева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Непокорная для Бешеного» – роман Дианы Билык и Ольги Коротаевой, жанр современный любовный роман, романтическая эротика. Меня предали и растоптали. Убили, но не похоронили… Я воскрес вопреки всем и всему. Чтобы отомстить тем, кто причастен к моему горю, особенно Лютому, старому врагу. Жаль, что я не могу придушить его лично. Но он пожалеет, что сломал мне жизнь! Я соблазню его сестру, сделаю её своей подстилкой на глазах у всех. Буду мучить, пока не наиграюсь, чтобы потом выбросить под ноги бывшему лучшему другу и его ангелочку. Это расплата! Главное, самому не вкусить огня, что способен изменить всё. Даже меня. Бешеного пса, не умеющего любить. Внимание! Содержит нецензурную брань.



Непокорная для Бешеного слушать на видеосервисе Wink.