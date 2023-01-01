Непогребенные. Сергей Антонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Метро 2033" Дмитрия Глуховского – культовый фантастический роман, самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж – полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду современных писателей, и теперь они вместе создают «Вселенную Метро 2033», серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на поверхности Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание человечества будет вестись повсюду! И вновь Анатолий Томский, экс-анархист, экс-гражданин Полиса, а ныне – один из руководителей Станции имени Че Гевары и в скором будущем – счастливый отец, не может жить спокойно. И вновь – не по своей воле. Ну, или – не совсем по своей. Хотя кому, как не ему, едва не превратившемуся в зловещего гэмэчела, полагается знать: самый страшный враг человека почти всегда таится в нем самом, а самые темные туннели пролегают в нашем сознании…



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