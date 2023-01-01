Непобедимые скифы. Подвиги наших предков. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

512 год до нашей эры. Великий завоеватель Дарий III с 700-тысячным персидским войском идет войной на непокорных скифов. Но те не принимают открытого боя, отступая перед превосходящими силами противника все дальше на северо-восток. Заманив персов в глубь бескрайних степей, измотав и обескровив врага в бесчисленных мелких стычках, скифы заставили Дария отдать приказ об отступлении, которое обернулось для захватчиков полной катастрофой – домой вернулся лишь один из десяти. Через две с половиной тысячи лет история повторилась в России – именно «скифская тактика» принесла нам победу в обеих Отечественных войнах. И сколько бы ни спорили историки, можно ли считать скифов нашими предками, сколько бы ни доказывали обратное – в массовом сознании русские воспринимаются как прямые наследники непобедимых скифов: «Да, скифы мы!» Читайте новый роман от автора бестселлеров «Вещий Олег» и «Княгиня Ольга» – подлинную историю Скифской войны, захватывающий рассказ о подвигах и победах наших пращуров.



Непобедимые скифы слушать на видеосервисе Wink.