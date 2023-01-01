Nеон. Сигнал из прошлого. Серия 3. Мила Бачурова,Василий Криптонов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Смоленск. Наши дни. Город потрясает серия жестоких убийств, маньяк оставляет трупы в одном из центральных парков. После каждого убийства местный предприниматель Денис получает письма с номерами: «1», «2»… Что дальше? И как всё происходящее связано с аналогичными злодеяниями в далёкие девяностые, когда одной из жертв маньяка стал отец Дениса? Сможет ли приезжий видеоблогер-социофоб отыскать убийцу раньше, чем тот завершит свой ужасный ритуал? Писатели Василий Криптонов и Мила Бачурова снискали известность благодаря совместным литературным проектам в жанре фантастики. Попробовать себя в жанре триллера авторский тандем решил в рамках литературного сетевого конкурса «Детектив 21/XXI». Роман попал в финал конкурса, а чуть позже был выпущен в виде бумажной книги издательством «АСТ». Успех побудил соавторов продолжить историю блогера с никнеймом Neон, раскрывающего самые запутанные и жестокие преступления. Аудиосериал в семи сериях



Nеон слушать на видеосервисе Wink.