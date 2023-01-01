Nеон. Сигнал из прошлого. Серия 2. Мила Бачурова,Василий Криптонов
Wink
Аудиокниги
Nеон. Сигнал из прошлого. Серия 2. Мила Бачурова,Василий Криптонов

Nеон. Сигнал из прошлого. Серия 2. Мила Бачурова,Василий Криптонов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Детективы59 мин16+

Сюжет

Смоленск. Наши дни. Город потрясает серия жестоких убийств, маньяк оставляет трупы в одном из центральных парков. После каждого убийства местный предприниматель Денис получает письма с номерами: «1», «2»… Что дальше? И как всё происходящее связано с аналогичными злодеяниями в далёкие девяностые, когда одной из жертв маньяка стал отец Дениса? Сможет ли приезжий видеоблогер-социофоб отыскать убийцу раньше, чем тот завершит свой ужасный ритуал? Писатели Василий Криптонов и Мила Бачурова снискали известность благодаря совместным литературным проектам в жанре фантастики. Попробовать себя в жанре триллера авторский тандем решил в рамках литературного сетевого конкурса «Детектив 21/XXI». Роман попал в финал конкурса, а чуть позже был выпущен в виде бумажной книги издательством «АСТ». Успех побудил соавторов продолжить историю блогера с никнеймом Neон, раскрывающего самые запутанные и жестокие преступления. Аудиосериал в семи сериях

Nеон слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг