Neон. Короли вкуса. Серия 8. Мила Бачурова,Василий Криптонов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Ведущий популярного кулинарного шоу убит в прямом эфире. Предполагаемый убийца схвачен по горячим следам: им оказывается выбывший участник шоу. Полиция не сомневается: задержан преступник, и он понесёт заслуженное наказание. Но у блогера-социофоба Неона возникают сомнения. Он полагает, что настоящий убийца до сих пор на свободе и его мотивация гораздо глубже, чем месть за испорченную минуту славы. Писатели Василий Криптонов и Мила Бачурова снискали известность благодаря совместным литературным проектам в жанре фантастики. Попробовать себя в жанре триллера авторский тандем решил в рамках литературного сетевого конкурса «Детектив 21/XXI». Роман попал в финал конкурса, а чуть позже был выпущен в виде бумажной книги издательством «АСТ». Успех побудил соавторов продолжить историю блогера с никнеймом Neон, раскрывающего самые запутанные и жестокие преступления. Вам предлагается второй сезон аудиосериала о его расследованиях.



Neон слушать на видеосервисе Wink.