Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 1929 году в журнале «Чудак» были опубликованы одиннадцать сатирических новелл из жизни придуманного Ильей Ильфом и Евгением Петровым города Колоколамска. Предлагаем вам познакомиться с аудиоверсией этих остроумных и смешных зарисовок, очень точно и ярко отображающих всю несуразность и нелепость провинциальной жизни времен НЭПа. Продюсер: Владимир Воробьев ©



Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска слушать на видеосервисе Wink.