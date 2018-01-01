Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. Илья Ильф,Евгений Петров
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Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. Илья Ильф,Евгений Петров

Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор97 мин16+
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Сюжет

В 1929 году в журнале «Чудак» были опубликованы одиннадцать сатирических новелл из жизни придуманного Ильей Ильфом и Евгением Петровым города Колоколамска. Предлагаем вам познакомиться с аудиоверсией этих остроумных и смешных зарисовок, очень точно и ярко отображающих всю несуразность и нелепость провинциальной жизни времен НЭПа. Продюсер: Владимир Воробьев ©

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