Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Блистательные сатирические новеллы «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» рассказывают о буднях придуманного Ильeй Ильфом и Евгением Петровым города, жители которого, типичные советские обыватели, – исправно следуют директивам вышестоящего начальства, претворяя в жизнь новые веяния идеологии и, как часто бывает, по глупости извращая их до абсурда. В цикле рассказов «1001 день, или Новая Шахерезада» делопроизводитель общей канцелярии конторы по заготовке Когтей и Хвостов Шахерезада Фeдоровна Шайтанова подобно своей знаменитой тeзке рассказывает начальнику невероятные истории с продолжением, стараясь таким образом избежать увольнения. В издание также включeн рассказ «Прошлое регистратора загса» – глава, не вошедшая в роман «Двенадцать стульев».



Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска слушать на видеосервисе Wink.