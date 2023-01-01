WinkАудиокнигиНэнси Дрю и знак витых свечей. Кэролайн Кин
Нэнси Дрю и знак витых свечей. Кэролайн Кин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Детективы252 мин12+
Сюжет
Продолжение классической детективной серии книг о расследованиях знаменитой сыщицы Нэнси Дрю. В этой аудиокниге лучшие подруги Нэнси Джордж и Бесс просят юную сыщицу разузнать подробно об их родственнике – старике Асе Сидни, который безвылазно живет в башне гостиницы «Витые свечи». Хозяева гостиницы говорят, что Аса не хочет никого видеть, но так ли это на самом деле?
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