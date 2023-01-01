Нэнси Дрю и знак витых свечей. Кэролайн Кин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение классической детективной серии книг о расследованиях знаменитой сыщицы Нэнси Дрю. В этой аудиокниге лучшие подруги Нэнси Джордж и Бесс просят юную сыщицу разузнать подробно об их родственнике – старике Асе Сидни, который безвылазно живет в башне гостиницы «Витые свечи». Хозяева гостиницы говорят, что Аса не хочет никого видеть, но так ли это на самом деле?



Нэнси Дрю и знак витых свечей слушать на видеосервисе Wink.