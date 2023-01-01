WinkАудиокнигиНэнси Дрю и тайна 99 ступеней. Кэролайн Кин
Нэнси Дрю и тайна 99 ступеней. Кэролайн Кин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Детективы250 мин12+
Сюжет
Нэнси Дрю, прелестная девица 18 лет, юная сыщица, снова работает над необычным делом. На этот раз в Париже, где находятся таинственные 99 ступеней. Их надо непременно найти, чтобы раскрыть загадки сновидений и замков Луары. Само по себе расследование для Нэнси и ее подруг – захватывающее приключение, а в таких чудесных местах как Версаль и Шамбор – просто подарок судьбы! Для среднего школьного возраста.
Нэнси Дрю и тайна 99 ступеней слушать на видеосервисе Wink.