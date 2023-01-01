Нэнси Дрю и привидение Блэквуд-Холла. Кэролайн Кин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение серии хита! В аудиокниге «Нэнси Дрю и привидение Блэквуд Холла» легендарная сыщица берется за новое дело. К Нэнси за помощью обращается вдова миссис Путни. Ее беспокоит призрак умершего мужа, который просит закопать шкатулку с фамильными драгоценностями в лесу. Дело сделано! Но когда миссис Путни осознала свою ошибку, было уже поздно: драгоценности украли из шкатулки, а на их место положили подделки… Не веря в россказни о призраках, Нэнси подключает свою интуицию и здравый смысл и пытается выйти на след похитителей. Обстоятельства приводят ее в старинный особняк Блэквуд Холл, где проводятся ритуалы спиритических сеансов. Оказывается, что эти сеансы посещают многие жители городка, в числе которых и миссис Путни. Пытаясь провести параллель между сеансами спиритизма и чередой загадочных событий, связанных с вымоганием денег и ценных вещей, Нэнси Дрю получает все больше посланий «с того света»: не суйся в это дело, иначе будет хуже…



Нэнси Дрю и привидение Блэквуд-Холла слушать на видеосервисе Wink.