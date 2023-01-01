Немые голоса. Энн Кливз (книга, 2020) слушать онлайн

Детективная серия для любителей Агаты Кристи и Шерлока Холмса. Автор уже известен в России. Популярная за рубежом серия о Вере Стэнхоул легла в основу сериала «Вера». Энн Кливз получила множество наград и стала автором бестселлеров. Классический детектив в духе Артура Конан Дойла и Агаты Кристи. Жизнь инспектора Веры Стенхоуп не может быть спокойной даже вне работы. В сауне местного спортзала, куда она приходит отвлечься, работа снова ее настигает: рядом лежит труп женщины с синяками на шее. Интересно, Вера хоть когда-нибудь видела людей, которые умерли спокойно? От нового расследования у Веры бурлит кровь. Смерть еще никогда не заставляла ее чувствовать себя такой живой. Но прошлое убитой жертвы раскрывает шокирующую тайну, которая затрагивает и жизнь инспектора. Осторожно, Вера Стенхоуп, ты ищешь человека, способного на страшное ради сокрытия своих преступлений… Энн Кливз – признанный мастер британского детектива. Она почерпнула лучшее из романов великих предшественников – Агаты Кристи, Артура Конан Дойля и Гилберта Кита Честертона – и воплотила их в собственном стиле, что делает ее романы поистине уникальными. С психологической глубиной, дерзкими героями и загадочной атмосферой северной Англии, романы Энн Кливз заслуживают встать в один ряд с шедеврами детективной литературы.



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