Немезида. Елена Рейн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Что такое красота? Это поклонение, страсть и любовь, а красота Елены – это ужасная смерть ее родителей и маленькой любимой сестрички. Это ложь, предательство, жестокость, разбитое сердце от горя и разочарования. Из пепла искалеченной жизни рождается Немезида, карающая, справедливая, для котор�ой целью становится месть, наказание убийц своей семьи и друзей. Но, может, есть огонек надежды и любви в этом неудержимом урагане возмездия? ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В книге присутствуют сцены насилия (но не по отношению главных героев друг к другу) Строго 18+



Немезида слушать на видеосервисе Wink.