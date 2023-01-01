WinkАудиокнигиНемезида. Елена Рейн
Немезида. Елена Рейн (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фэнтези, Эротика421 мин18+
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Сюжет
Что такое красота? Это поклонение, страсть и любовь, а красота Елены – это ужасная смерть ее родителей и маленькой любимой сестрички. Это ложь, предательство, жестокость, разбитое сердце от горя и разочарования. Из пепла искалеченной жизни рождается Немезида, карающая, справедливая, для котор�ой целью становится месть, наказание убийц своей семьи и друзей. Но, может, есть огонек надежды и любви в этом неудержимом урагане возмездия? ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В книге присутствуют сцены насилия (но не по отношению главных героев друг к другу) Строго 18+
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