Немецкие сильные и неправильные глаголы. Тренажер. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Большинство немецких глаголов склоняется по известным правилам. Но некоторые таким правилам не подчиняются: их формообразование в различных временах отличается от стандартного, и единственная возможность не ошибиться при их употреблении – выучить наизусть. Данный аудиотренажeр будет полезен людям, которые не имеют времени для заучивания, но много времени проводят за рулeм. Тренажeр разбит на две части. В первой части озвучены около 200 сильных и неправильных глаголов. Сначала даeтся неопределeнная форма глагола (Infinitiv), затем – перевод на русский язык, а после этого – три формы: Prasens, Imperfekt и Partizip II. Во второй части, предназначенной для самопроверки, вначале звучит глагол на русском языке, а затем – после паузы – все четыре формы на немецком языке.



Немецкие сильные и неправильные глаголы слушать на видеосервисе Wink.