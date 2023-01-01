Нелюбимая дочь. Пег Стрип (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Основанная на науке книга самопомощи, созданная в результате более чем десятилетнего исследования. Книга предлагает жизненно важную информацию, включает руководство и реальные стратегии исцеления от детских переживаний и формирования подлинной самооценки. Автор Пег Стрип выделяет несколько различных, но взаимосвязанных этапов на пути восстановления вашей жизни от последствий токсического детства: ОТКРЫТИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РАЗРЫВ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ. Каждый шаг четко объяснен и подробно описан историями других женщин, подходами, взятыми из психологии и других дисциплин, и уникальными упражнениями. Книга поможет читателю справиться с собственной неуверенностью в себе и даст осознание того, как обращение с матерью продолжает формировать ваше поведение даже сегодня. Сообщение книги: то, что вы пережили в детстве, не должно продолжать удерживать вас в жизни. То, что было изучено, может быть отучено с усилием.



Нелюбимая дочь слушать на видеосервисе Wink.