Нектар для души: дороги любви. Владимир Дубковский,Валерия Дубковская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге – ключи к гармонии в отношениях мужчин и женщин! Тысячелетиями мужчины и женщины ведут бесконечную борьбу за господство в отношениях. В этом противостоянии нарушаются все основные Законы Вселенной, поэтому счастливые пары – большая редкость в человеческом обществе. Эта аудиокнига – не только призыв к Божественной Гармонии, но и конкретный практический путеводитель на пути к счастливому союзу мужчины и женщины. Владимир и Валерия Дубковские – авторы бестселлера «Нектар для души», основатели и преподаватели авторской Академии, в которой тысячи людей из разных стран обрели новое мышление и смогли радикально перестроить свою жизнь, наполнив ее любовью и материальным достатком.



Нектар для души: дороги любви слушать на видеосервисе Wink.