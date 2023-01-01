Нектар богов. Аудиосериал. Четвертая серия. Антон Чиж (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Январь 1905 года. Сыщик Родион Ванзаров, расследуя таинственное убийство девушки, оказывается в центре событий, развивающихся вокруг изобретения профессора Серебрякова. Учeный восстановил рецепт древнего напитка богов, который дарит людям невероятные возможности. Изобретателя разыскивают, не считаясь с жертвами, Охранное отделение и революционеры-террористы. Ставка чрезвычайно высока: если напиток богов попадeт в руки к авантюристам, судьба империи повиснет на волоске. Удастся ли Ванзарову выйти на след главного преступника? Чем закончится их противостояние? Как может изменить историю напиток богов? Слушайте девять серий захватывающего аудиосериала, возрождающего лучшие традиции великого советского радиотеатра. Антон Чиж – популярный автор детективных романов, созданных в жанре ретро-детектива. Главным героем его книг является молодой сыщик Родион Ванзаров, о котором выпущена уже целая серия романов. По книгам автора о приключениях талантливой мошенницы снят телевизионный сериал «Агата и сыск». Антон Чиж не только пишет книги, но и активно развивает своe собственное литературное агентство. Аудиосериал создан по мотивам двух романов писателя: «Божественный яд» и «Пять капель смерти».



Нектар богов слушать на видеосервисе Wink.