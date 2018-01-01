Некроманты исчезают в полночь. Дора Коуст (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Доры Коуст – «Некроманты исчезают в полночь». Королевская Военная Академия – последнее место, в которое я хотела бы попасть, но тех, в ком проснулся черный дар, не спрашивают. И ведь угораздило же меня единственную в роду получить эту треклятую силу! А главное – вариантов совсем не осталось. Или замуж выйти за мерзкого черного мага, или этим самым магом стать. Да только зря я полезла выяснять, куда любвеобильные некроманты исчезают в полночь, потому что Гирт Эсенджер – ректор академии и правая рука императора, мне этого точно не простит… Фонограмма содержит реалистичное описание постельных сцен и нецензурную брань. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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