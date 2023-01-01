Некрасавица и чудовище. Битва за любовь. Анна Бруша (книга, 2020) слушать онлайн

Если ты некрасавица, сложно встретить свою любовь. И еще сложнее ее не потерять. Особенно когда принц-некромант и светлая принцесса, которым ты служишь, не рады счастью своих подданных и плетут интриги. Друг может обернуться врагом, а свет – тьмой. Не успеешь оглянуться, как твоего мужа зашлют в такие дали, из которых не возвращаются. И некрасавица решила бороться, ведь у каждого человека должно быть свое «Жили они долго и счастливо…». Пусть даже для этого придется еще раз выйти замуж, освоить черную магию и искусство изготовления смертельных ядов.



Некрасавица и чудовище слушать на видеосервисе Wink.