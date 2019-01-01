Некоторые не попадут в ад. Захар Прилепин (книга, 2020) слушать онлайн

«Кто-то романы сочиняет – а я там живу» Захар Прилепин Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Чeрная обезьяна», сборников рассказов «Восьмeрка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и «Семь жизней», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки», «Не чужая смута», «Всe, что должно разрешиться. Письма с Донбасса», «Взвод». «И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всe отстоится, отлежится – что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в чeм-то схожий. …Куда делась из меня моя жизнь, моя вера, моя радость? У поэта ещe точнее: “Как страшно, ведь душа проходит, как молодость, и как любовь”». Захар Прилепин © Захар Прилепин, 2019 © ООО «Издательство АСТ», 2019 ©



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